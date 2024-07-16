На долю БРИКС приходится 72% мировых запасов редких металлов

С момента основания в 2006 году группа БРИКС прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась Южно-Африканская Республика. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых участников, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов объединения — Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали полноценную работу в БРИКС с 1 января 2024 года.