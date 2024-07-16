На долю БРИКС приходится 72% мировых запасов редких металлов

Глава российского ведомства отметил, что основные риски устойчивого развития мировой экономики заключаются в исчерпаемости ископаемого топлива и дисбалансе запасов критического минерального сырья и технологий, необходимых для успешного осуществления энергоперехода. При этом, по его словам, минерально-сырьевые комплексы стран БРИКС дополняют друг друга и по добыче критических минералов, и по производству. «И одно из возможных направлений сотрудничества в этой области — расширение взаимной торговли минерально-сырьевыми товарами и металлами с целью обеспечения непрерывности поставок и стабильности цен».
«Простой анализ показывает, что вступление новых членов в БРИКС обеспечит 72% мировых запасов редкоземельных металлов», — сказал Петров.
Глава Роснедр подчеркнул, что в ближайшей перспективе страны БРИКС должны определить направления межгосударственного сотрудничества, в которых будут заинтересованы все участники. «При этом необходимо отметить, что степень вовлеченности будет определяться национальными приоритетами каждой страны», — заключил он.
С момента основания в 2006 году группа БРИКС прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась Южно-Африканская Республика. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых участников, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов объединения — Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали полноценную работу в БРИКС с 1 января 2024 года.