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На долю БРИКС приходится 72% мировых запасов редких металлов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Страны БРИКС после вступления в объединение новых членов обеспечивают 72% мировых запасов редкоземельных металлов, заявил в авторской колонке, опубликованной на сайте ТАСС, глава Роснедр Евгений Петров. По его словам, страны объединения могут дополнять друг друга по добыче и производству таких металлов.

Источник: Freepik

Глава российского ведомства отметил, что основные риски устойчивого развития мировой экономики заключаются в исчерпаемости ископаемого топлива и дисбалансе запасов критического минерального сырья и технологий, необходимых для успешного осуществления энергоперехода. При этом, по его словам, минерально-сырьевые комплексы стран БРИКС дополняют друг друга и по добыче критических минералов, и по производству. «И одно из возможных направлений сотрудничества в этой области — расширение взаимной торговли минерально-сырьевыми товарами и металлами с целью обеспечения непрерывности поставок и стабильности цен».

Так, по его словам, ЮАР и Бразилия существенно расширили экспорт минеральных товаров за счет сотрудничества внутри БРИКС, а Китай стал самым крупным покупателем критических минералов и редкоземельных элементов и обеспечил себе непрерывность поставок из других стран объединения.

«Простой анализ показывает, что вступление новых членов в БРИКС обеспечит 72% мировых запасов редкоземельных металлов», — сказал Петров.

Глава Роснедр подчеркнул, что в ближайшей перспективе страны БРИКС должны определить направления межгосударственного сотрудничества, в которых будут заинтересованы все участники. «При этом необходимо отметить, что степень вовлеченности будет определяться национальными приоритетами каждой страны», — заключил он.

С момента основания в 2006 году группа БРИКС прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась Южно-Африканская Республика. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых участников, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов объединения — Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали полноценную работу в БРИКС с 1 января 2024 года.