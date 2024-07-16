МЭА прогнозирует рост добычи газа в России в 2024 году на 6%

По оценке МЭА, в 2023 году Россия сократила добычу газа на 5% — до 638 млрд куб. м.
В I полугодии 2024 года добыча газа в России, согласно оценке агентства, выросла более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти 40% этого роста было обеспечено за счет увеличения экспорта — как трубопроводного, так и в виде СПГ. В частности, Россия увеличила экспорт газа в Китай по «Силе Сибири», в Европу, в Узбекистан, а объем производства СПГ вырос почти на 10% (или на 2 млрд куб. м).
Кроме того, поставки газа на внутренний рынок РФ увеличились примерно на 5,5% (или около 15 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Прогноз добычи газа РФ
Ранее Минэнерго РФ представляло предварительный прогноз, по которому добыча газа в России в 2024 году может составить около 667 млрд куб. м. Добыча газа в РФ в 2023 году сократилась по сравнению с предыдущим годом на 5,5%, до 636,9 млрд куб.
Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, добыча газа в России в 2024 году вырастет до 666,7 млрд куб. м, в 2025 году — до 695,4 млрд куб. м, в 2026 году — до 707,5 млрд куб. м.
Ранее Международное энергетическое агентство прогнозировало рост добычи газа в России в 2024 году на 5%, до 670 млрд куб. м.