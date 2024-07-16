МЭА прогнозирует рост добычи газа в России в 2024 году на 6%

В I полугодии 2024 года добыча газа в России, согласно оценке агентства, выросла более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти 40% этого роста было обеспечено за счет увеличения экспорта — как трубопроводного, так и в виде СПГ. В частности, Россия увеличила экспорт газа в Китай по «Силе Сибири», в Европу, в Узбекистан, а объем производства СПГ вырос почти на 10% (или на 2 млрд куб. м).