«Лемана Про» увеличит долю b2b продаж

Сеть Сеть магазинов DIY «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin) рассчитывает в перспективе трех лет увеличить с 30% до 40% долю в обороте компании b2b продаж. Об этом в интервью «Ъ» рассказала исполнительный директор «Лемана Про» Марина Фытова. Она пояснила, что в момент выхода на рынок ритейлер традиционно ориентировался на покупателей, которые делали ремонт и приобретали продукцию самостоятельно, делая ставку на b2c—продажи.