«Лемана Про» увеличит долю b2b продаж

«Сегодня квартиры зачастую сдаются с отделкой — частичной или полной, и теперь уже бригады, которых нанимают застройщики, закупают материалы в больших объемах», — объясняет она. Эксперт обращает внимание и на то, что драйвером рынка постепенно становится индивидуального жилищное строительство, где также активно работают профессиональные строители.
«Лемана Про» управляет 111 магазинами в России, 11 дарксторами и шестью распределительными центрами. Сеть обслуживает свыше 22 млн покупателей в год. До середины июня сеть работала как российская структура Leroy Merlin — DIY-сети, которая основана в 1923 году и контролируется французской группой ADEO семьи Мюлье.