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«Лемана Про» увеличит долю b2b продаж

Сеть Сеть магазинов DIY «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin) рассчитывает в перспективе трех лет увеличить с 30% до 40% долю в обороте компании b2b продаж. Об этом в интервью «Ъ» рассказала исполнительный директор «Лемана Про» Марина Фытова. Она пояснила, что в момент выхода на рынок ритейлер традиционно ориентировался на покупателей, которые делали ремонт и приобретали продукцию самостоятельно, делая ставку на b2c—продажи.

Источник: Reuters

«Сегодня квартиры зачастую сдаются с отделкой — частичной или полной, и теперь уже бригады, которых нанимают застройщики, закупают материалы в больших объемах», — объясняет она. Эксперт обращает внимание и на то, что драйвером рынка постепенно становится индивидуального жилищное строительство, где также активно работают профессиональные строители.

«Лемана Про» управляет 111 магазинами в России, 11 дарксторами и шестью распределительными центрами. Сеть обслуживает свыше 22 млн покупателей в год. До середины июня сеть работала как российская структура Leroy Merlin — DIY-сети, которая основана в 1923 году и контролируется французской группой ADEO семьи Мюлье.