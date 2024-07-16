Как и почему меняется стоимость авиабилетов

«По каким-то загруженным направлениям может быть довольно сдержанная динамика. При этом мы видим, что есть возможности найти перелеты по хорошей, доступной цене, которая соответствует часто прайсам прошлого года. Даже в моменте цена может изменяться. Например, в мае этого года “Аэрофлот” решил добавить рейсы в Турцию, и одновременно с этим то же сделала турецкая авиакомпания. В итоге стоимость билетов резко снизились на 10%, а иногда даже 20%».