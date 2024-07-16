Как и почему меняется стоимость авиабилетов

С начала 2024 года цены на перелеты резко выросли. Еще в январе РБК сообщал о 20-процентном подорожании год к году. Росстат называл цифру в 30%, но методология подсчетов у него была другая. Однако аналитики рынка отмечают: сейчас, в туристический сезон, заметный рост цен на авиабилеты может быть вопросом статистики. И не каждый покупатель замечает, что перелеты дорожают, рассказал пиар-директор «Яндекс путешествий» Артур Большаков:
«По каким-то загруженным направлениям может быть довольно сдержанная динамика. При этом мы видим, что есть возможности найти перелеты по хорошей, доступной цене, которая соответствует часто прайсам прошлого года. Даже в моменте цена может изменяться. Например, в мае этого года “Аэрофлот” решил добавить рейсы в Турцию, и одновременно с этим то же сделала турецкая авиакомпания. В итоге стоимость билетов резко снизились на 10%, а иногда даже 20%».
Но спрос на перелеты все еще очень высокий, и перевозчики получают возможность диктовать свои условия рынку, заметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев: "Игроки рынка сталкиваются с существенным ростом собственных издержек. Для того чтобы не уйти в минус, они перекладывают значительную часть своих дополнительных расходов на пассажиров.
В апреле 2024-го депутаты Госдумы призывали ФАС проверить авиакомпании из-за сильного роста цен. В обращении к ведомству было указано мнение аналитиков рынка, согласно которому к концу года перелеты в среднем подорожают еще как минимум на 10%. В марте ФАС возбудила дело против авиакомпании S7 из-за продажи билетов одного подкласса по разной стоимости. Глава Союза пассажиров Кирилл Янков считает, что в ближайшие годы летать на самолетах станет еще накладнее: "До 2019 года основную прибыль авиакомпании получали от международных перелетов, и поэтому на внутренних рейсах тарифы были относительно низкими. Сейчас ситуация изменилась. Второй фактор — это санкционные режимы, которые, безусловно делают обслуживание самолетов дороже.
В конце декабря 2023-го года, в сезон высокого спроса, авиакомпании снизили цены на билеты после рекомендаций ФАС. Претензии у службы были и к аэропортам: в мае служба заявляла о намерении проверить цены на обслуживании и в них.