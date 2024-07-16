Инвесторы начали терять доверие к крупнейшей экономике Европы

На прошлой неделе правительство Германии обвинили в сокрытии реальных масштабов проблемы роста числа банкротств юрлиц в стране. Опрошенные Berliner Zeitung эксперты уверены, что ситуация намного серьезнее, чем говорит Министерство экономики ФРГ. По данным немецкого кредитного агентства Creditreform, число банкротств в Германии за полгода уже достигло рекорда за десять лет.