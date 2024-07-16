Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индекс Мосбиржи упал до минимума за год

Индекс Мосбиржи во вторник, 16 июля, опустился ниже 2900 пунктов. Индикатор торгуется на этом уровне впервые с 21 июля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Источник: Freepik

По состоянию на 11:32 по московскому времени индекс Мосбиржи находился на отметке 2894,73 пункта. Дневной минимум составил 2887,5 пункта.

В лидерах падения ценные бумаги МТС (-15,12%), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (-2,9% и −1,74% соответственно), а также бумаги компаний «Сегежа» (-2,35%) и «Транснефть» (-1,9%).

Активнее других росли бумаги компаний «Татнефть» (+1,02%), МКБ (+0,84%), «Газпром» (+0,81%) и «Полюс» (+0,76%) и «Россети» (+0,7%).

«На неделе должны закрыться дивидендные реестры у части компаний, после чего на рынок может вернуться локальный рост в рамках коррекции и на фоне сохраняющихся высоких цен на нефть», — комментирует портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

Накануне сообщалось, что ЦБ перестанет публиковать статистику внебиржевого валютного рынка.