Индекс Мосбиржи упал до минимума за год

«На неделе должны закрыться дивидендные реестры у части компаний, после чего на рынок может вернуться локальный рост в рамках коррекции и на фоне сохраняющихся высоких цен на нефть», — комментирует портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.