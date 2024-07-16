Доходы казны от иностранного бизнеса превысят изначальный прогноз в 2,5 раза

Речь идет об иностранных организациях, у которых нет в России филиала, но они получают прибыль из РФ.
«Доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в РФ через постоянное представительство, относятся к пассивным», — отметила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова.
К ним, помимо дивидендов и процентов по госбумагам, относится прибыль от процентов по долговым обязательствам, роялти (регулярная плата за франшизу), штрафов и пени за нарушение договора российскими компаниями, сдачи в аренду имущества.
При этом, по словам директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, самые крупные доходы иностранных компаний обычно связаны с продажей внутренней недвижимости, долей участия в российских компаниях, а также акций или других ценных бумаг эмитентов РФ.
Он отметил, что основная причина корректировки оценки доходов в 2,5 раза — это активный выход иностранных инвесторов с российского рынка.
Еще одна причина роста поступлений по налогу на прибыль от иностранцев — приостановка соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами, полагает ведущий научный сотрудник Президентской академии Виктор Мачехин.