Доходы казны от иностранного бизнеса превысят изначальный прогноз в 2,5 раза

В этом году в казну поступит 77,1 млрд рублей от налога на прибыль с доходов иностранных компаний, не имеющих постоянного подразделения в России, следует из июньских поправок к бюджету («Известия» их изучили). Это в 2,5 раза больше, чем закладывалось в изначальный прогноз финансового плана — 29,2 млрд рублей.