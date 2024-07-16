Бывшие активы «Яндекса» официально объявили о перезапуске с Воложем во главе

«Теперь у нас есть потрясающая возможность инвестировать в построение ведущего игрока на рынке ИИ-инфраструктуры в Европе с многомиллиардным годовым потенциалом прибыли», — приводятся в сообщении слова Воложа. Сейчас Nebius располагает денежными средствами в размере около $2,5 млрд и не имеет долговой нагрузки.
Под Nebius объединились еще три бывших стартапа — Toloka, TripleTen и Avride, которые сохранят свои бренды. Команда объединенной компании состоит из выходцев из Microsoft, Amazon, «Яндекса» и других мировых компаний. Коммерческим директором стал Роман Чернин, имеющий 12-летний опыт работы в «Яндексе», директором по бизнесу и инфраструктуре — Андрей Короленко, операционным директором — Офир Наве.
Имея в распоряжении бывший финский дата-центр «Яндекса», который входит в топ-20 мощнейших в мире, Nebius планирует запустить еще несколько ЦОДов — преимущественно в Европе.