Банки сообщили о рисках из-за запуска реестра электронных повесток

«Вопрос с присоединением банков и предоставления им доступа к реестру возник давно, но так и не решен, оставаясь в подвешенном состоянии. В Минобороны возражали, чтобы банки имели доступ к реестру, имея в виду [необходимость] информировать их непосредственно через Минобороны, чтобы кредиторы могли исполнять обязанность по закону “О потребкредите” (353-ФЗ) и отказывать в ссудах призывникам-уклонистам. Но мы до сих пор не понимаем, как это будет работать: ни канал передачи, ни технические параметры доступа, ни режимы взаимодействия (пакетный, реестровый или индивидуальный) нам пока не известны», — говорит Емелин. Он подчеркивает, что банки чисто технически могут не успеть доработать свои системы перед запуском реестра. «Мы вежливо звоним в тревожный колокол», — отмечает глава НСФР.