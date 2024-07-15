Запасы газа в ПХГ Европы составляют около 81%

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) приблизились к 81%, но отстают от рекордных уровней 2020 года, когда ПХГ были заполнены почти на 84%. Газ на бирже в Европе торгуется по цене около $360 за 1 тыс. куб. м. «Газпром» же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».