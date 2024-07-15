Торговля с Россией превратилась для турецких бизнесменов в кошмар

Эксперт не впервые рассказывает о сложностях местного бизнеса. В мае он пожаловался, что США и ЕС запугивают турецкие кредитно-финансовые организации на случай их сотрудничества с Россией. Из-за этого объем упал банковских операций, а импортеры столкнулись с трудностями при совершении трансакций за закупаемую продукцию. По данным Института статистики Турции, за первый квартал поставки в Россию снизились на 32 процента год к году.