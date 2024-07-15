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Совкомбанк задействует на 75 млн акций меньше в сделке по покупке «Хоум банка»

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Совкомбанк в сделке по покупке «Хоум банка» задействует на 75 млн акций меньше, чем в предыдущих условиях, сообщила пресс-служба Совкомбанка со ссылкой на слова управляющего директора банка Андрея Осноса.

Источник: Агентство «Москва»

«В новой конфигурации сделки по обмену акциями от Совкомбанка будет задействовано на 75 млн акций меньше, чем в предыдущих условиях. В рамках предыдущих условий в сделке было задействовано 1,9 млрд акций Совкомбанка, а по новым условиям — 1,822 млрд», — рассказал Оснос.

Также, по его словам, для акционеров «Хоум банка» будет действовать локап (запрет на продажу) по продаже полученных в ходе сделки акций Совкомбанка в течение шести месяцев с момента их получения.

Ранее сообщалось, что 28 июня 2024 года стороны сделки подписали более выгодные условия для акционеров Совкомбанка. Оценка «Хоум банка» была снижена на 13%. Кроме того, была снижена оценка одной акции Совкомбанка — на 10%.

В марте Совкомбанк получил разрешение ЦБ РФ на покупку «Хоум банка». Совкомбанк намерен закрыть сделку до конца 2024 года и провести ребрендинг «Хоум банка».