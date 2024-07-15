Совкомбанк задействует на 75 млн акций меньше в сделке по покупке «Хоум банка»

«В новой конфигурации сделки по обмену акциями от Совкомбанка будет задействовано на 75 млн акций меньше, чем в предыдущих условиях. В рамках предыдущих условий в сделке было задействовано 1,9 млрд акций Совкомбанка, а по новым условиям — 1,822 млрд», — рассказал Оснос.