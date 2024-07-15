СМИ: поставки российского газа в ЕС увеличиваются, несмотря на санкции

По ее информации, в мае 2024 года Евросоюз импортировал примерно на 30% больше природного газа, чем в сентябре 2022 года. По сравнению с периодом до начала специальной военной операции РФ на Украине уровень импорта газа из России по-прежнему низок. Если в мае 2021 года ЕС импортировал оттуда около 15 млрд кубометров, то в мае 2024 года этот показатель составлял лишь 4,8 млрд кубометров. По сравнению с 3,7 млрд в сентябре 2022 года это по-прежнему значительный и, прежде всего, постоянный рост, отмечает издание.