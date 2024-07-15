Саудовская Аравия пригрозила ЕС на случай конфискации российских активов

«Большая семерка» до сих пор не договорилась о возможной конфискации замороженных активов российского Центробанка — только об использовании доходов от их размещения для помощи Украине. При этом выбранная схема позволяет передать Киеву значительный объем средств сразу, она предусматривает выдачу кредита, выплачиваться который будет из доходов. При этом в российском Минфине не ожидают, что активы разморозят в обозримом будущем.