Самые прибыльные компании продуктовой розницы. Рейтинг Forbes — 2024

Всего в лонг-лист рейтинга Forbes попали 42 компании, 14 из них нарастили прибыль, у остальных она сократилась. В итоговый список вошли только ретейлеры, владеющие сетями, ассортимент которых более чем на 50% состоит из продуктов питания, алкомаркеты не учитывались. Рейтинг выстроен по принципу самой высокой чистой прибыли в 2023 году.
Первое место в списке заняла компания «Тандер», которой принадлежит сеть магазинов «Магнит» — в минувшем году она заработала 69,2 млрд чистой прибыли. На втором месте — «Агроторг», которая входит в X5 Group, с супермаркетами «Пятерочка» (36,6 млрд рублей), следом идет «Бест прайс» с магазинами Fix Price (21,9 млрд рублей).
В рейтинг не вошли некоторые крупные игроки, например, компания «Лента», владеющая одноименными гипермаркетами, по итогам работы в 2023 году она получила чистый убыток 1,829 млрд рублей, тогда как предыдущий год закончила с прибылью 4,85 млрд рублей. Не попали в список и компании, работающие под брендом «Светофор» — сеть принадлежит множеству юридических лиц, которые контролирует семья Шнайдер. Самая крупная из компаний «Светофора» — «Торгсервис 78» с выручкой более 17 млрд рублей в 2023 году заработала 167 млн рублей прибыли. «Спар Миддл Волга», развивающая в России розничную сеть Spar, с внушительной по размерам выручкой в 111 млрд рублей получила 269 млн рублей чистой прибыли.
20 самых прибыльных компаний продуктовой розницы в 2023 году совокупно заработали более 8 трлн рублей выручки — это на 9,6% больше, чем в предыдущем году, по данным СПАРК. По выручке в списке лидирует «Агроторг»(2,4 трлн рублей), второе место по этому показателю у «Тандера»(2,3 трлн рублей).
Выручка крупнейших ретейлеров растет не за счет повышения эффективности работы магазинов, это результат открытия новых точек, поглощения более мелких магазинов и инфляции цен, пояснил Forbes Иван Федяков, генеральный директор INFOLine. Если говорить об эффективности на квадратный метр торговой площади, то самыми успешными стали сети, работающие в Москве и Подмосковье, например, «Глобус» и «Азбука вкуса», у которых на квадратный метр приходится около 700 000 рублей и 900 000 рублей выручки в год соответственно. Из-за более высокого уровня жизни москвичей выручка у столичных магазинов примерно в два раза выше, чем у питерских, и в три раза выше, чем у работающих в других крупных городах.
Рассчитать эффективность работы сети в пересчете на сотрудника непросто по многим причинам, считает Федяков. В магазинах работают не только штатные работники, кроме того, теперь из-за изменений законов у компаний появилась возможность сократить стандартный восьмичасовой рабочий день, и некоторые сотрудники выходят только в пиковые часы вечером. «Несколько лет назад я говорил с HR-директором одной крупной сети со штатом в несколько сотен человек, и она призналась, что 40 000 сотрудниц у них находятся в декретном отпуске», — рассказывает Федяков.
В 2024 году эксперты прогнозируют замедление темпов роста выручки у всех лидеров традиционной розницы. Расходы на персонал и издержки растут, темпы инфляции снижаются (инфляция цен помогает больше зарабатывать на товарных запасах). Магазинов в крупных городах стало много, а в маленьких открываться экономически невыгодно, замечает генеральный директор INFOLine. Порой крупнейшие игроки открывают новые точки только для того, чтобы «застолбить место». И тогда, по его словам, магазины одной компании становятся «каннибалами трафика» друг для друга, например, работающие рядом «Пятерочка» и «Чижик» (входят в X5 Group).
Сейчас более 50% россиян покупают продукты в традиционных магазинах, рассказал Иван Федяков. И конкуренция обостряется — как внутри формата, так и с e-commerce сегментом. Рынок онлайн-продаж продуктов вырос в 2023 году на 43%, до 809 млрд рублей, в 2024 году, по прогнозам, он увеличится еще на 40%.
По итогам I квартала 2024 года в топ-10 крупнейших по выручке FMCG-ретейлеров впервые вошел онлайн-магазин — сервис по доставке продуктов «Самокат», поясняет генеральный директор INFOLine. При этом лидеры рынка — X5 и «Магнит» пока не могут похвастаться онлайн-успехами, замечает он.
Одним из главных трендов эксперты считают постепенное умирание гипермаркетов, превращение их в дарксторы и склады. Компания «Лента» в 2023 году купила сеть «магазинов у дома» «Монетка» и приостановила развитие своей сети гипермаркетов. Покупателям нужнее стали небольшие форматы и новые концепции. Причина в том, что стало больше домохозяйств, состоящих из одного человека, покупательские привычки в стране меняются — люди покупают чаще и меньше.
Розница тоже меняется, чтобы выжить и стать эффективнее. «Азбука вкуса» в июле 2024 года открыла свой первый даркстор с штатными курьерами и сборщиками. Ретейлер надеется с его помощью увеличить скорость доставки. «ВкусВилл» экспериментирует с форматами: осенью прошлого года в Коврове Владимирской области появился гибридный магазин «грейстор» — на 200 кв. м расположен обычный магазин для покупателей, а 150 кв. м отвели на зону сборки и выдачи онлайн-заказов.
Автоматизация магазинов помогает снизить расходы на персонал, но пока не столь существенно. Например, кассовые терминалы экономят 10−15% времени кассиров, но все равно при них должны работать консультанты и охранники. В некоторых сетях сократили штат уборщиц благодаря использованию больших моющих роботов-пылесосов.
«На крупнейших игроков приходится около 40% рынка FMCG-розницы, и консолидация продолжается — у компаний из топ-10 огромная рыночная сила», — резюмирует Федяков. Они выигрывают ценовые войны, им в первую очередь выделяют госкредиты, поэтому им проще сохранять стабильные финансовые показатели во время кризиса, говорят эксперты.