Самые прибыльные компании продуктовой розницы. Рейтинг Forbes — 2024

Выручка крупнейших ретейлеров растет не за счет повышения эффективности работы магазинов, это результат открытия новых точек, поглощения более мелких магазинов и инфляции цен, пояснил Forbes Иван Федяков, генеральный директор INFOLine. Если говорить об эффективности на квадратный метр торговой площади, то самыми успешными стали сети, работающие в Москве и Подмосковье, например, «Глобус» и «Азбука вкуса», у которых на квадратный метр приходится около 700 000 рублей и 900 000 рублей выручки в год соответственно. Из-за более высокого уровня жизни москвичей выручка у столичных магазинов примерно в два раза выше, чем у питерских, и в три раза выше, чем у работающих в других крупных городах.