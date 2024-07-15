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Российский рынок могут поднять наверх технические факторы

Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после снижения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. В РФ на этой неделе закроются последние реестры по дивидендам за 2023 год, пишет Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Елена Кожухова
аналитик

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились на 0,6% и 0,35% соответственно, не сумев развить наметившийся внутри дня рост. Рублевый индикатор завершил неделю ниже 3000 пунктов, хотя сохраняет потенциал движения в район как минимум 3110 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС отступил от сопротивления 1085 пунктов с возможной целью восходящей коррекции на ближайшие дни 1125 пунктов (также средняя полоса Боллинджера дневного графика).

Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу на закрытии торгов снизился менее чем на 0,5%, достигнув 11,97 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 87,74 ₽ и 95,75 ₽ соответственно, не отразив значительных изменений по сравнению с уровнями предыдущего дня.

Из новостей рынка при этом можно отметить снижение правительством порога обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 60% до 40%: подобная мера предпринимается уже второй раз за месяц для предотвращения излишнего укрепления рубля.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и на неделе будет ждать закрытия последних дивидендных реестров за 2023 год, в частности, по таким историям как Сургутнефтегаз, Транснефть, МТС, Совкомфлот и АФК «Система».

В понедельник с дивидендным гэпом примерно в 6,7% откроются акции Магнита, а торги ВТБ возобновятся после обратного сплита с надеждами на возможную выплату дивидендов за 2024 год.

В конце прошлой недели при этом ралли наблюдалось по распискам РусАгро после того, как правительство РФ включило компанию в перечень экономически значимых организаций. Российский рынок в целом пытается устоять выше долгосрочных поддержек 2960 пунктов и 1060 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС и в рамках коррекции может подняться выше текущих уровней, в то же время оставаясь под среднесрочным нисходящим давлением, которое, вероятно, будет актуально как минимум до июльского повышения процентной ставки ЦБ РФ.

События дня:

  • пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая
  • промышленное производство еврозоны в мае (12.00 мск)
  • выступление главы ФРС Пауэлла (19.00 мск)
  • квартальные результаты Goldman Sachs, BlackRock
  • возобновление торгов акциями ВТБ после обратного сплита

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».