Российский рынок могут поднять наверх технические факторы

В конце прошлой недели при этом ралли наблюдалось по распискам РусАгро после того, как правительство РФ включило компанию в перечень экономически значимых организаций. Российский рынок в целом пытается устоять выше долгосрочных поддержек 2960 пунктов и 1060 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС и в рамках коррекции может подняться выше текущих уровней, в то же время оставаясь под среднесрочным нисходящим давлением, которое, вероятно, будет актуально как минимум до июльского повышения процентной ставки ЦБ РФ.