Российские девелоперы потеряли доступ к документации из облака Autodesk

В 2022 году часть девелоперов покупала лицензии Autodesk через Казахстан, Киргизию, ОАЭ и др. страны. Американский вендор нашел следы использования своего продукта компаниями из России и отключил его для них, рассказал РБК источник в одном из крупных застройщиков. После этого, по его словам, девелоперы стали активно переходить на российской софт, опасаясь потери данных в случае отключения системы. Он пояснил, что часть застройщиков сейчас используют только собственные разработки, объединяя их в среду общих данных, в частности, так делает группа компаний «А101».