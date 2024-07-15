Россиянам напомнили, за что родители не должны платить в школе

Когда мы слышим словосочетание «поборы в школах», то кажется, что мы попали в лихие девяностые. Тогда школы выживали только деньгами родителей. Те времена давно ушли, но вопросы все равно остаются, потому что иногда сборы в школах все еще случаются, рассказала старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Университета «Синергия» Наталья Пшеничникова.