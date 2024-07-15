Россиянам напомнили, за что родители не должны платить в школе

Педагоги и школьное начальство не имеют права брать с родителей деньги на обеспечение образовательного процесса, охрану школы и содержание класса или спортивного зала. Согласно положениям статьи 9 Федерального закона «Об образовании», муниципалитеты и госорганы власти должны самостоятельно содержать школы, утверждает юрист.
«Покупать книги родители могут только для дополнительных занятий — и никак иначе. Все, что входит в основную школьную программу, должно быть обеспечено самой школой», — говорит Пшеничникова.
Родители не обязаны приобретать спортивный инвентарь. По закону «Об образовании», государственная и муниципальная школы сами приобретают для школьников средства обучения и воспитания. Спортинвентарь, по словам эксперта, входит в число таких средств.
К категории платных услуг относят лишь те, которые не предусмотрены федеральными государственными образовательными стандартами.
Речь идет об услугах, которые школьники и их родители получают в добровольном порядке. Например, это могут быть дополнительные занятия или занятия по углубленному освоению каких-либо дисциплин.
Пожаловаться на нерадивую администрацию на поборы можно в любой вышестоящий орган: Прокуратуру, министерство просвещения, Роспотребнадзор.
Обычно подобные нарушения устраняются сразу после первой жалобы, так как закон вполне четко трактует эти нормы.
«Чтобы не платить за лишнее, родителям необходимо ознакомиться с уставом школы и положениями об обеспечении образовательного процесса, а также уточнить у администрации список платных услуг, предоставляемых в школе», — заключила Пшеничникова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева