Россия в августе может снова запретить экспорт бензина

«Мы проводили штаб [по ситуации на рынке топлива] на прошлой неделе. В принципе, если ситуация будет напряженной, то в августе не будем продлевать разрешение. Сейчас оно продлено только до конца июля», — сказал он.
По словам Новака, рынок топлива России остается стабильным, однако он чувствительно реагирует на объемы предложения АИ-95. «Рынок так реагирует на общую ситуацию, связанную с ремонтной кампанией. К сожалению, он очень чувствительный, будем его успокаивать, потому что ничего страшного не происходит», — сказал вице-премьер.