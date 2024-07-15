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Россия в августе может снова запретить экспорт бензина

ГРОЗНЫЙ, 15 июля. /ТАСС/. Правительство в августе может не продлить отмену запрета экспорта бензина, если ситуация будет оставаться напряженной. Вопрос запрета экспорта бензина в сентябре пока обсуждать рано. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

Источник: Reuters

«Мы проводили штаб [по ситуации на рынке топлива] на прошлой неделе. В принципе, если ситуация будет напряженной, то в августе не будем продлевать разрешение. Сейчас оно продлено только до конца июля», — сказал он.

По словам Новака, рынок топлива России остается стабильным, однако он чувствительно реагирует на объемы предложения АИ-95. «Рынок так реагирует на общую ситуацию, связанную с ремонтной кампанией. К сожалению, он очень чувствительный, будем его успокаивать, потому что ничего страшного не происходит», — сказал вице-премьер.