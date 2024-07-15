Россия в августе может снова запретить экспорт бензина

По словам Новака, рынок топлива России остается стабильным, однако он чувствительно реагирует на объемы предложения АИ-95. «Рынок так реагирует на общую ситуацию, связанную с ремонтной кампанией. К сожалению, он очень чувствительный, будем его успокаивать, потому что ничего страшного не происходит», — сказал вице-премьер.