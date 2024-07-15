«Роснано» досрочно выплатила банкам 80% долга с дисконтом 20%

Управляющий финансовый директор «Роснано» Владислав Юнусов в марте сообщал «Ведомостям», что с начала 2021 года долг компании сократился со 148 млрд руб. до 69 млрд руб. По его словам, на тот момент практически весь долг был выплачен за счет средств компании без реструктуризации и просрочек, но после этого у «Роснано» стало не хватать ресурсов для оплаты.