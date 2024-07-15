«Роснано» досрочно выплатила банкам 80% долга с дисконтом 20%

В компании считают, что «Роснано», которое изначально было создано для ускорения коммерциализации научных разработок, стало «объектом экспериментов по внедрению рыночных инструментов и интеграции в мировое технологическое сообщество». Собственный капитал был замещен финансированием Сбербанка, а инвестпортфель размещен преимущественно в иностранных юрисдикциях.
«Роснано» пообещала взыскивать выявленный ущерб в рамках уголовных дел или восстанавливать потери «в процессе мирного урегулирования, в том числе с иностранными партнерами». Компания не уточнила, о каких уголовных делах и партнерах идет речь.
«Роснано» в апреле договорилась с банками-кредиторами о досрочном погашении долга с 20% с дисконтом. Стоимость обслуживания долга превышала 12 млрд руб. в год.
Новый инвестиционный цикл с частными инвесторами будет базироваться на научно-технических заделах самого «Роснано» и партнерских научных и образовательных организаций. Источником финансирования станут преимущественно частные инвестиции и собственные средства управляющих партнеров. На ранних стадиях проектов «Роснано» будет выполнять роль контролирующего акционера и управляющего партнера. Постепенно, «по мере созревания и отраслевой интеграции», компания будет постепенно выходит из проекта в пользу менеджмента и массового инвестора. Нематериальные активы будут переоценены в 2024—2025 годах.
Управляющий финансовый директор «Роснано» Владислав Юнусов в марте сообщал «Ведомостям», что с начала 2021 года долг компании сократился со 148 млрд руб. до 69 млрд руб. По его словам, на тот момент практически весь долг был выплачен за счет средств компании без реструктуризации и просрочек, но после этого у «Роснано» стало не хватать ресурсов для оплаты.
О проблемах с финансами у «Роснано» стало известно осенью 2021 года. Тогда на Мосбирже приостановили торги облигациями на фоне публикации сообщения компании о «непропорциональном долге» и необходимости в корректировках. Весной 2022 года Сергей Куликов, сменивший на посту главы компании Анатолия Чубайса, просил Генпрокуратуру проверить деятельность компании при предыдущем руководстве. Кремль признавал, что в отчетности «Роснано» есть «большая дыра».