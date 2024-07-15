«Роснано» досрочно погасило «исторический» долг

В 2022 году новый глава группы Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность «Роснано» в период с 2010 по 2020 год, когда компанией руководил Анатолий Чубайс. В июне того же года Куликов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что компания вернула 20 млрд руб. долгов.