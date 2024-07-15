По импортному счету. Сколько будет стоить рубль и доллар на этой неделе

По последним оценкам Банка России, в 1-м полугодии 2024 г. экспорт товаров и услуг почти не изменился по сравнению с результатом соответствующего периода прошлого года. Импорт при этом сократился умеренно (на 7% г/г) в условиях существенного роста процентных ставок, ослабления рубля и проблем с финансовыми расчетами.