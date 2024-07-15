По импортному счету. Сколько будет стоить рубль и доллар на этой неделе

На прошедшей неделе курс рубля стабилизировался в диапазоне 11.9−12 ₽/юань и 87.5−88.5 ₽/доллар.
Позиции рубля поддерживают позитивная конъюнктура на рынке нефти, высокие процентные ставки, а также проблемы с финансовыми расчетами, сдерживающие динамику импорта.
По последним оценкам Банка России, в 1-м полугодии 2024 г. экспорт товаров и услуг почти не изменился по сравнению с результатом соответствующего периода прошлого года. Импорт при этом сократился умеренно (на 7% г/г) в условиях существенного роста процентных ставок, ослабления рубля и проблем с финансовыми расчетами.
В результате сальдо счета текущих операций в январе-июне 2024 г. составило 40.6 млрд долл., что в 1.7 раза больше, чем в январе-июне 2023 г.
Чистое приобретение финансовых активов обеспечило отток капитала по финансовому счету в размере 40.4 млрд долл., что в 2.4 раза больше, чем в 1-м полугодии 2023 г.
В ближайшее время экспорт останется высоким, а проблемы с расчетами за импорт сохранятся.
На неделе c 15 по 21 июля курс доллара, вероятнее всего, будет находиться в коридоре 87−89 ₽, курс юаня — 11.8−12.2 ₽
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