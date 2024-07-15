Ozon может занять логопарк «Северные врата» в Подмосковье

Эксперты по недвижимости отмечают, что Ozon, судя по последним сделкам, рассматривает объекты площадью не менее 100 тысяч квадратных метров. Инвестиции в строительство индустриального парка консультанты оценивают в сумму до 13,5 миллиарда рублей, а ежегодные затраты маркетплейса на новый склад — примерно до 3 миллиардов рублей.