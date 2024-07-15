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Ozon может занять логопарк «Северные врата» в Подмосковье

МОСКВА, 15 июл — РИА Недвижимость. Девелопер Radius Group может сдать в аренду строящийся в селе Белый Раст в Подмосковье логопарк «Северные врата» на 270 тысяч квадратных метров маркетплейсу Ozon, написали «Ведомости» со ссылкой на консультантов, работавших со сторонами потенциальной сделки.

Источник: РИА "Новости"

Как указывается в статье, договор между компаниями пока не подписан, но переговоры находятся на высокой стадии. Если соглашение будет заключено, то Radius Group возведет комплекс под заказ клиента.

Вводить логопарк девелопер планирует в три этапа, полностью он будет готов к 2029 году, добавляется в материале.

Эксперты по недвижимости отмечают, что Ozon, судя по последним сделкам, рассматривает объекты площадью не менее 100 тысяч квадратных метров. Инвестиции в строительство индустриального парка консультанты оценивают в сумму до 13,5 миллиарда рублей, а ежегодные затраты маркетплейса на новый склад — примерно до 3 миллиардов рублей.

Если Ozon подпишет соглашение с Radius Group по «Северным вратам», то это будет крупнейшая сделка на рынке складской недвижимости в текущем году, добавляется в статье.