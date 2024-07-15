Ozon может занять логопарк «Северные врата» в Подмосковье

Как указывается в статье, договор между компаниями пока не подписан, но переговоры находятся на высокой стадии. Если соглашение будет заключено, то Radius Group возведет комплекс под заказ клиента.
Вводить логопарк девелопер планирует в три этапа, полностью он будет готов к 2029 году, добавляется в материале.
Эксперты по недвижимости отмечают, что Ozon, судя по последним сделкам, рассматривает объекты площадью не менее 100 тысяч квадратных метров. Инвестиции в строительство индустриального парка консультанты оценивают в сумму до 13,5 миллиарда рублей, а ежегодные затраты маркетплейса на новый склад — примерно до 3 миллиардов рублей.
Если Ozon подпишет соглашение с Radius Group по «Северным вратам», то это будет крупнейшая сделка на рынке складской недвижимости в текущем году, добавляется в статье.