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Основной акционер «Яндекса» завершил обмен и выкуп акций Yandex N.V

УК «Солид менеджмент» — доверительный управляющий закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Консорциум. Первый», завершила все расчеты в рамках выкупа акций Yandex N.V., а также биржевого и внебиржевого обменов. «Консорциум. Первый» перечислил акции МКПАО «Яндекс» инвесторам и брокерам.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении ЗПИФ «Консорциум. Первый» (есть у «Ъ») отмечается, что сроки зачисления акций и денежных средств на счета участников обмена или выкупа могут варьироваться у разных брокеров.

Прием заявок инвесторов на обмен бумаг Yandex N.V. на акции МКПАО проводился с 14 мая по 21 июня, а также один дополнительный день 27 июня. 9 июля были завершены расчеты по обмену. В результате 680 тыс. встречных сделок на Мосбирже инвесторы обменяли 42,4 млн акций на общую сумму 180,3 млрд руб. На СПБ Бирже было обменяно 1,42 млн бумаг, или порядка 99% от общего количества приобретенных через эту площадку акций Yandex N.V.