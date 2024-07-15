Основной акционер «Яндекса» завершил обмен и выкуп акций Yandex N.V

Прием заявок инвесторов на обмен бумаг Yandex N.V. на акции МКПАО проводился с 14 мая по 21 июня, а также один дополнительный день 27 июня. 9 июля были завершены расчеты по обмену. В результате 680 тыс. встречных сделок на Мосбирже инвесторы обменяли 42,4 млн акций на общую сумму 180,3 млрд руб. На СПБ Бирже было обменяно 1,42 млн бумаг, или порядка 99% от общего количества приобретенных через эту площадку акций Yandex N.V.