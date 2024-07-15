Нидерландский экс-владелец «Южгазэнерджи» обжаловал займы в имущество компании из РФ

Кошехабльский районный суд Адыгеи 5 марта рассмотрел в закрытом режиме материалы дела по административному иску заместителя генпрокурора РФ к экс-губернатору Днепропетровской области Украины Игорю Коломойскому (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) и его партнерам и принял решение о запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности и финансированием вооруженных формирований Украины и конфискации их активов в России на миллиарды рублей.