Нидерландский экс-владелец «Южгазэнерджи» обжаловал займы в имущество компании из РФ

Ранее ООО «Южгазэнерджи» подало в Арбитражный суд Адыгеи иск к бывшим совладельцам — нидерландским Adygea Gas B.V. и JKX Ukraine B.V, а также британским Page Gas LTD, JKX Oil & Gas Limited и Eurodril Limited о признании вкладами в имущество истца денежных средств, оборудования и материалов, которые были предоставлены на заемной основе. Дело рассматривалось в закрытом режиме, иск был полностью удовлетворен.
«Апелляционная жалоба закрытого общества с ограниченной ответственностью “Адыгея Газ Б. В.” (Adygea Gas B.V.) на решение Арбитражного суда Адыгеи принята к производству, назначена к судебному разбирательству в закрытом судебном заседании Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда», — говорится в материалах судебной картотеки.
Уточняется, что заседание по делу назначено на 29 августа.
Компании «Южгазэнерджи», зарегистрированной 16 января 2006 года, предоставлено право пользования недрами Кошехабльского газоконденсатного месторождения с целью разведки и добычи углеводородного сырья. По данным СПАРК, выручка компании составляет 2 млрд рублей.
Кошехабльский районный суд Адыгеи 5 марта рассмотрел в закрытом режиме материалы дела по административному иску заместителя генпрокурора РФ к экс-губернатору Днепропетровской области Украины Игорю Коломойскому (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) и его партнерам и принял решение о запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности и финансированием вооруженных формирований Украины и конфискации их активов в России на миллиарды рублей.
Судом в федеральную собственность взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» (почти 99% владела «Adygea Gas B.V.», менее 0,01% — британская «Page Gas Ltd») и ООО «Кейтеринг — Юг» (100% принадлежали Adygea Gas B.V.) стоимостью свыше 5,1 млрд рублей. Ежегодная выручка этих компаний составляет 1,7 млрд рублей, а валовая прибыль — 250 млн рублей.