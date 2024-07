Магистрали Москва — Санкт-Петербург будет сложно оттянуть пассажиров у авиации

В Kept также рассчитали возможный ориентир для цены билетов на ВСМ Москва—Санкт-Петербург исходя из мировых примеров. Самые низкие цены в пересчете на рубли — в Китае, около 7 ₽ на 1 км пути при срочной покупке и заказе билетов за 30 дней, а на линии Наньнин—Гуанчжоу — 5 ₽ на 1 км. Как отмечают в Kept, 7 ₽ за 1 км — средняя стоимость проезда на «Сапсане» сегодня. В Европе поездка на ВСМ в среднем обойдется в 13 ₽ за 1 км при покупке за 30 дней и 21 ₽ за 1 км при срочной покупке, в Японии — 18 ₽ за 1 км в среднем в обоих случаях. Самая дорогая ВСМ — Лондон—Париж, где билеты стоят 35 ₽ за 1 км при покупке за 30 дней и 45 ₽ за 1 км при срочной покупке. Исходя из этого, в Kept оценивают стоимость билетов на ВСМ Москва—Санкт-Петербург в ценах 2028 года в 5,8−9,3 тыс. руб. для глубины бронирования 30 дней. В апреле Минтранс оценивал стоимость билетов в 8,9 тыс. руб. в 2028-м и почти 10 тыс. руб. в 2030 году.