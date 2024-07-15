Каким будет курс рубля 16 июля 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в понедельник после старта в небольшом плюсе опустился в красную зону, индекс Мосбиржи предпринимал коррекционные попытки роста, но продажи преобладали несмотря на слабость рубля. Дивидендные отсечки и ожидания повышения ключевой ставки сдерживают динамику восстановления.
Среди локальных факторов давления отметим практически фронтальный спад котировок сырьевых активов на фоне слабых макроданных Китая. Рост ВВП страны во II квартале замедлился до 4,7% г/г после 5,3% в январе-марте, аналитики ждали подъема на 5.1%. Вместе с тем промышленное производство в Поднебесной выросло в июне на 5,3% г/г, что выше прогнозных 4,9%. В еврозоне объем промышленного производства в мае сократился на 0,6% м/м после апрельских −0,1%, при этом ожидался более значительный спад на 0,9%.
Во вторник будут опубликованы сведения по розничным продажам в США за июнь. В рамках стартовавшего за океаном сезона квартальных отчетностей финрезультаты завтра представят Bank of America, Morgan Stanley, The Charles Schwab.
На российском рынке X5 Group раскроет операционные результаты за II квартал. 16 июля — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов АФК Системы за 2023 г.
Прогноз по индексу Мосбиржи на завтра — 2900−3000 п.
Рубль в начале недели перешел к ослаблению. Биржевой юань отметился у 12,1 ₽, а доллар, исходя из индикаторов срочного рынка, достигал 89,4. Предложение инвалют снижается из-за сокращения ежедневных интервенций и смягчения порога возврата экспортной выручки, в то же время восстановление импорта стимулирует повышение спроса на иностранные деньги. Таким образом, баланс смещается не в пользу рубля. Правда, уже с этой недели экспортеры могут начать продавать дополнительные объемы валюты, заранее готовясь к прохождению налогового периода. Это может сдерживать рублевое ослабление. Наш прогноз по биржевому курсу юаня на завтра — 11,9−12,2 ₽, по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка — 88−90.
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