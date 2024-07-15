Каким будет курс рубля 16 июля 2024: прогноз эксперта

Рубль в начале недели перешел к ослаблению. Биржевой юань отметился у 12,1 ₽, а доллар, исходя из индикаторов срочного рынка, достигал 89,4. Предложение инвалют снижается из-за сокращения ежедневных интервенций и смягчения порога возврата экспортной выручки, в то же время восстановление импорта стимулирует повышение спроса на иностранные деньги. Таким образом, баланс смещается не в пользу рубля. Правда, уже с этой недели экспортеры могут начать продавать дополнительные объемы валюты, заранее готовясь к прохождению налогового периода. Это может сдерживать рублевое ослабление. Наш прогноз по биржевому курсу юаня на завтра — 11,9−12,2 ₽, по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка — 88−90.