Индексы Мосбиржи и РТС 15 июля падали до 2,08%

Среди локальных факторов давления эксперт отметил фронтальный спад котировок сырьевых активов на фоне слабых макроданных Китая. «Рост ВВП страны в II квартале замедлился до 4,7% год к году после 5,3% в январе — марте, аналитики ждали подъема на 5,1%. Вместе с тем промышленное производство в Поднебесной выросло в июне на 5,3% год к году, что выше прогнозных 4,9%. В еврозоне объем промышленного производства в мае сократился на 0,6% месяц к месяцу после апрельских мминус 0,1%, при этом ожидался более значительный спад на 0,9%», — добавил эксперт.