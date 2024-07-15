Индексы Мосбиржи и РТС 15 июля падали до 2,08%

По итогам основной сессии рублевый индикатор уменьшился на 2,01%, до 2 913,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,08%, до 1 045,25 пункта. Курс юаня вырос на 0,116%, до 12,086 рубля. Дивидендные отсечки и ожидания повышения ключевой ставки сдерживают динамику восстановления, считает инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
Среди локальных факторов давления эксперт отметил фронтальный спад котировок сырьевых активов на фоне слабых макроданных Китая. «Рост ВВП страны в II квартале замедлился до 4,7% год к году после 5,3% в январе — марте, аналитики ждали подъема на 5,1%. Вместе с тем промышленное производство в Поднебесной выросло в июне на 5,3% год к году, что выше прогнозных 4,9%. В еврозоне объем промышленного производства в мае сократился на 0,6% месяц к месяцу после апрельских мминус 0,1%, при этом ожидался более значительный спад на 0,9%», — добавил эксперт.
Рынок акций
В плюсе к завершению сессии среди наиболее ликвидных акций пребывали лишь бумаги Solidcore (+3,05%) и расписки Globaltrans (+2,22%).
Акции Solidcore чувствовали себя лучше рынка на фоне возвращения к росту цен на золото, которые после покушения на Дональда Трампа на выходных вновь стремятся к сопротивлению $2 455 за унцию, где расположен исторический пик котировок. «Еще одним поддерживающим золото фактором являются надежды на скорое снижение процентных ставок ФРС на фоне ослабления потребительской инфляции в стране», — рассказала аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
Расписки Globaltrans подскочили после сообщений об обращении Ассоциации владельцев облигаций (АВО) от имени розничных инвесторов компании в регулирующие органы с просьбой учесть их интересы при реализации корпоративных прав, таких как возможность получать дивиденды.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ВТБ (-7,09%), бумаги «Магнита» (-5,86%), котировки «Русала» (-5,86%), акции «Распадской» (-5,47%), акции «Роснефти» (-4,97%), расписки «Озона» (-4,7%), котировки НЛМК (-4,3%).
«Акции ВТБ в понедельник падали, отыгрывая общее снижение рынка во время приостановки их торгов из-за обратного сплита (бумаги не торговались с 9 июля). Среднесрочные инвестиционные перспективы ВТБ при этом улучшились после заявлений руководства банка о возможной выплате дивидендов за 2024 год», — добавила Кожухова. По ее мнению, в ближайшие недели котировки могут продолжить падение вместе со всем рынком, но дивидендные надежды при прочих равных могут дать о себе знать ближе к четвертому кварталу текущего года.
Снижение акций «Магнита», тем временем, проходило после дивидендной отсечки за 2023 год.
Прогноз на завтра
Прогноз «БКС мир инвестиций» по индексу Мосбиржи — 2900−3000 пунктов, по биржевому курсу рубля к юаню — 11,9−12,2 рубля, по курсу рубля к доллару — 88−90 рублей. По прогнозу Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2900−3000 пунктов, доллар может показать колебания в диапазоне 87−90 рублей, евро — в коридоре 94−97 рублей, юань — в коридоре 12−12,3 рубля.
Во вторник будут опубликованы сведения по розничным продажам в США за июнь. В рамках стартовавшего за океаном сезона квартальных отчетностей финрезультаты завтра представят Bank of America, Morgan Stanley, The Charles Schwab.
На российском рынке X5 Group раскроет операционные результаты за II квартал. 16 июля — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов АФК «Системы» за 2023 год.