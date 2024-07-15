Импорта больше, чем ждали. Мониторинг платежного баланса

Между тем, по мнению экономиста Дмитрия Полевого, решение правительства о смягчении требования об обязательной репатриации валютной выручки экспортеров с 60% до 40% может помочь импортерам оплачивать товары и услуги без необходимости делать платежи из РФ, которые из-за санкций продолжают усложняться даже на «дружественных направлениях». Впрочем, он не видит рисков значимого ослабления курса с текущих 85−90 ₽/$ и указывает на преобладание факторов для укрепления рубля, которые правительство и пытается уравновесить. Состояние торгового баланса является основным фундаментальным фактором для курса (большой объем операций на валютном рынке связан с платежами за экспорт/импорт), и его текущая динамика позитивна для рубля, добавляют в Райффайзенбанке. «Рубль сейчас, в переходный период после июньского этапа введения санкций, торгуется несколько крепче уровней, к которым может прийти в среднесрочной перспективе (порядка 90 ₽/$)», — полагают там.