Главные события финансовых рынков 15 — 21 июля

Вероятно, валютный рынок пришел к локальному равновесию. На фоне остающихся трудностей расчетов с заграницей и в преддверии заседания Банка России по вопросу ключевой ставки мы не ожидаем существенных отклонений курса рубля от текущих значений. На неделе мы ожидаем 87−89 ₽/USD, 11,9−12,1 ₽/CNY.