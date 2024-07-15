Главные события финансовых рынков 15 — 21 июля

События в мире
Консенсус-прогноз по годовому росту ВВП Китая за второй квартал, который представят в понедельник, — на уровне 5,1%. В четверг ожидается решение ЕЦБ касательно процентной ставки. На данный момент ставка установлена на уровне 4,25%.
События в России
Ключевое макроэкономическое событие — данные Росстата по недельной и годовой инфляции. Индекс потребительских цен за прошлую неделю подскочил до 9,25% в годовом выражении на фоне роста тарифов ЖКХ с 1 июля 2024 года. В дальнейшем рынок ждет снижения недельных показателей инфляции.
Нефть
В среду выйдет отчет Американского института нефти по запасам нефти в США. В пятницу будет раскрыта информация по количеству буровых нефтяных вышек Baker Hughes. Прогноз котировок нефти Brent на неделю — 84−89 долларов США за баррель.
Валюта
Вероятно, валютный рынок пришел к локальному равновесию. На фоне остающихся трудностей расчетов с заграницей и в преддверии заседания Банка России по вопросу ключевой ставки мы не ожидаем существенных отклонений курса рубля от текущих значений. На неделе мы ожидаем 87−89 ₽/USD, 11,9−12,1 ₽/CNY.
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