Эксперт Скрябин оценил потенциал возможного роста цен на нефть

По его словам, свежие статданные по Китаю свидетельствуют, что по итогам второго квартала 2024 года экономика Поднебесной выросла на 4,7% в годовом исчислении. По сравнению с данными за январь-март 2024 года, темпы роста ВВП замедлились. В первом квартале экономика расширялась на 5,3% относительно того же периода прошлого года. Китай считается крупнейшим импортером нефти в мире, поэтому замедление его экономической системы является не самым приятным сигналом для сектора нефти, поясняет эксперт.