Эксперт Скрябин оценил потенциал возможного роста цен на нефть

По его словам, свежие статданные по Китаю свидетельствуют, что по итогам второго квартала 2024 года экономика Поднебесной выросла на 4,7% в годовом исчислении. По сравнению с данными за январь-март 2024 года, темпы роста ВВП замедлились. В первом квартале экономика расширялась на 5,3% относительно того же периода прошлого года. Китай считается крупнейшим импортером нефти в мире, поэтому замедление его экономической системы является не самым приятным сигналом для сектора нефти, поясняет эксперт.
Нефтяной рынок сейчас балансирует на уровне 85 долл. за баррель эталонного сорта Brent и пока не демонстрирует какой-либо выраженной тенденции. Последний провал котировок произошел после министерского заседания альянса ОПЕК+ в начале июня, где было принято решение постепенно выходить из добровольных дополнительных сокращения добычи нефти. Но даже тогда цены не опустились ниже 77 долл. за баррель.
Скрябин отмечает, что на этой неделе начался очередной пленум Коммунистической партии Китая. На таких мероприятиях обычно оглашаются планы развития и обсуждается экономическая стратегия. Скорее всего, новости с этой стороны еще будут, и рынок нефти на них среагирует.
Более глобально, новостной фон и фундаментальный срез сейчас на стороне покупателей нефти, считает Скрябин. Здесь значение имеют и прогнозы относительно скорого понижения процентной ставки в США, и сохранение политики ОПЕК+, и умеренная слабость индекса доллара. И Минэнерго США, и Международном энергетическом агентстве (МЭА) считают, что в третьем квартале этого года цены на нефть будут выше тех, что наблюдались во втором квартале.