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Денежные переводы в Грузию из РФ сократились почти в 3,5 раза в первом полугодии

ТБИЛИСИ, 15 июля. /ТАСС/. Объем денежных переводов из РФ в Грузию в первом полугодии составил $321,8 млн, что в 3,49 раза меньше аналогичного показателя за 2023 год. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Грузии.

Источник: Freepik

По его информации, в июне из России в Грузию перевели $48,8 млн, что на $0,7 млн выше показателя месяцем ранее. Всего за шесть месяцев текущего года из РФ перевели $321,8 млн. Аналогичный показатель 2023 года составлял более $1,1 млрд.

Россия остается на первом месте по числу переводов в Грузию. На втором месте расположилась Италия. В первом полугодии текущего года из Италии в Грузию перевели $275,8 млн, что на 9,6% больше аналогичного показателя за прошлый год. На третьем месте находятся США. В январе — июня текущего года из США в Грузию было переведено $266,5 млн, что на 32,7% больше прошлогодних показателей.

Всего в Грузию из разных стран мира за первые полгода было переведено $1,6 млрд, что на 30,2% меньше аналогичных данных за 2023 год.