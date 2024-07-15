Денежные переводы в Грузию из РФ сократились почти в 3,5 раза в первом полугодии

Россия остается на первом месте по числу переводов в Грузию. На втором месте расположилась Италия. В первом полугодии текущего года из Италии в Грузию перевели $275,8 млн, что на 9,6% больше аналогичного показателя за прошлый год. На третьем месте находятся США. В январе — июня текущего года из США в Грузию было переведено $266,5 млн, что на 32,7% больше прошлогодних показателей.