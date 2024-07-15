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ЦБ приостановил публикацию данных о внебиржевой торговле валютой

США в июне ввели санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД. С этого времени ЦБ для расчета курсов доллара и евро использовал данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке.

Источник: Агентство «Москва»

ЦБ решил приостановить публикацию данных об объемах внебиржевых торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю для «ограничения санкционного влияния», следует из сообщения регулятора.

Сейчас для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ использует данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Такой порядок появился после введения санкций США против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже. Последние два входят в группу Мосбиржи. Москва осуждает западные санкции и считает их незаконными.

НКЦ является контрагентом во всех валютных сделках на Мосбирже. Американские санкции привели к остановке торгов долларом и евро на ней. Курс китайского юаня, торги которым продолжаются, определяется на основе данных биржи. После остановки торгов долларом и евро на юань стало приходиться 99,6% всех операций с валютой на бирже, отмечал ЦБ.

Возможность покупать валюту в наличном виде в обменниках осталась, кроме того, компании и физлица могут вкладываться в квазивалютные инструменты (замещающие облигации). Однако разные индикаторы курса доллара в новых условиях могут показывать разную динамику, а прозрачность рынка при этом снижается, указывали опрошенные РБК эксперты.

В ЦБ заявили, что введение американских ограничений ничего «не добавляет» и «не убавляет» в процесс обмена активами между российскими инвесторами и иностранцами.