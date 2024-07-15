ЦБ приостановил публикацию данных о внебиржевой торговле валютой

Сейчас для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ использует данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Такой порядок появился после введения санкций США против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже. Последние два входят в группу Мосбиржи. Москва осуждает западные санкции и считает их незаконными.