ЦБ приостановил публикацию данных о внебиржевой торговле валютой

ЦБ решил приостановить публикацию данных об объемах внебиржевых торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю для «ограничения санкционного влияния», следует из сообщения регулятора.
Сейчас для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ использует данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Такой порядок появился после введения санкций США против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже. Последние два входят в группу Мосбиржи. Москва осуждает западные санкции и считает их незаконными.
НКЦ является контрагентом во всех валютных сделках на Мосбирже. Американские санкции привели к остановке торгов долларом и евро на ней. Курс китайского юаня, торги которым продолжаются, определяется на основе данных биржи. После остановки торгов долларом и евро на юань стало приходиться 99,6% всех операций с валютой на бирже, отмечал ЦБ.
Возможность покупать валюту в наличном виде в обменниках осталась, кроме того, компании и физлица могут вкладываться в квазивалютные инструменты (замещающие облигации). Однако разные индикаторы курса доллара в новых условиях могут показывать разную динамику, а прозрачность рынка при этом снижается, указывали опрошенные РБК эксперты.
В ЦБ заявили, что введение американских ограничений ничего «не добавляет» и «не убавляет» в процесс обмена активами между российскими инвесторами и иностранцами.