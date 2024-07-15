Bloomberg: Волож станет гендиректором нидерландской Yandex N.V

Аркадий Волож занимал пост гендиректора «Яндекс» с 2000 года. В 2014 году он оставил должность и занял пост руководителя группы компаний «Яндекса» и место в совете директоров компании. В июне 2022 года против господина Воложа были введены персональные санкции Евросоюза, после чего он сообщил, что покидает «Яндекс». 13 марта 2024 года ЕС снял санкции с Аркадия Воложа.