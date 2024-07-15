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Bloomberg: Волож станет гендиректором нидерландской Yandex N.V

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож будет назначен гендиректором нидерландской компании Nebius Group, образованной после продажи Yandex N.V. российского «Яндекса». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 15 июля, нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы. Новым основным владельцем МКПАО «Яндекс» стал ЗПИФ «Консорциум. Первый».

По словам неназванных источников Bloomberg, после того как новые акционеры согласуют смену названия с Yandex N.V. на Nebius Group, компанию возглавит Аркадий Волож. В самом Yandex N.V. ранее допускали возвращение господина Воложа к управлению через суперголосующие акции. От комментариев для Bloomberg в Yandex N.V. отказались.

Аркадий Волож занимал пост гендиректора «Яндекс» с 2000 года. В 2014 году он оставил должность и занял пост руководителя группы компаний «Яндекса» и место в совете директоров компании. В июне 2022 года против господина Воложа были введены персональные санкции Евросоюза, после чего он сообщил, что покидает «Яндекс». 13 марта 2024 года ЕС снял санкции с Аркадия Воложа.