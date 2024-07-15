Bloomberg: Волож станет гендиректором нидерландской Yandex N.V

Сегодня, 15 июля, нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы. Новым основным владельцем МКПАО «Яндекс» стал ЗПИФ «Консорциум. Первый».
По словам неназванных источников Bloomberg, после того как новые акционеры согласуют смену названия с Yandex N.V. на Nebius Group, компанию возглавит Аркадий Волож. В самом Yandex N.V. ранее допускали возвращение господина Воложа к управлению через суперголосующие акции. От комментариев для Bloomberg в Yandex N.V. отказались.
Аркадий Волож занимал пост гендиректора «Яндекс» с 2000 года. В 2014 году он оставил должность и занял пост руководителя группы компаний «Яндекса» и место в совете директоров компании. В июне 2022 года против господина Воложа были введены персональные санкции Евросоюза, после чего он сообщил, что покидает «Яндекс». 13 марта 2024 года ЕС снял санкции с Аркадия Воложа.