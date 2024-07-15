Биткоин подорожал после новостей о покушении на Трампа

За последние месяцы Трамп изменил свою точку зрения на криптовалюты, чтобы обойти своего соперника Джо Байдена и привлечь на свою сторону криптосообщество. Бывший президент намерен выступить на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле, штат Теннесси, 27 июля.