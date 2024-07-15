Акции Truth Social взлетели до 77% после покушения на Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Стоимость акций компании Trump Media & Technology Group, которая входит в группу социальной сети экс-президента США Дональда Трампа Truth Social, увеличилась более чем на 70% после новостей о покушении на жизнь политика. Об этом сообщил финансовый журнал Barron’s.