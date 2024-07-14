Витю АК-47 захотела проверить налоговая из-за отказа от бухгалтера

Кроме того, по словам представителя, артист выбрал режим «Налог на профессиональный доход», который в основном подходит самозанятым. В данном случае годовой доход не может превышать 2,4 миллиона рублей в год, или 200 тысяч рублей в месяц. В результате делами рэпера заинтересовалась Федеральная налоговая служба, после чего он закрыл ИП.