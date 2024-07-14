СПГ-танкеры «Совкомфлота» вместо Европы могут отправиться в Азию

СПГ-танкеры под управлением «Совкомфлота», вероятно, больше не смогут заходить в европейские порты из-за санкций, введенных Евросоюзом в отношении компании в рамках 14-го пакета. Ограничения могут распространиться на танкеры «Кристоф де Маржери», «Псков», «Великий Новгород» и «Лаперуз», отгружающих СПГ с проектов «Ямал СПГ» НОВАТЭКа и «Портовая СПГ» «Газпрома».
ЕС ввел персональные санкции против «Совкомфлота» и гендиректора компании Игоря Тонковидова 24 июня, тогда же под секторальные санкции попали 27 танкеров, принадлежащих компании. Введение персональных санкций в отношении «Совкомфлота», по сути, означает, что все средства и экономические ресурсы компании должны быть заблокированы, если окажутся на территории ЕС (ст. 2 Council Regulation (EU) No 269/2014). Любые сделки и финансовые операции с компанией также под запретом. «Все имущество, в том числе все суда, принадлежащие “Совкомфлоту”, попадают под заморозку активов по законодательству ЕС», — подтвердила «Ъ» Валерия Зибарева из «Томашевская и партнеры».
С введением эмбарго ЕС на российскую нефть «Совкомфлот» уже перенаправил свои нефтетанкеры из европейского региона в Азию. Компания передала управление большей части нефтяного флота зарегистрированным в Дубае структурам, но это не спасло танкеры и компании от санкций за превышение потолка цен. В отношении российского газа общеевропейские санкции не вводились, поэтому СПГ-танкеры «Совкомфлота» продолжали работать на рынке ЕС. По данным Equasis, СПГ-танкеры «Лаперуз», «Псков», «Великий Новгород» и «Кристоф де Маржери» с апреля 2023 года зарегистрированы на дубайскую Gas Carriers SCF MGMT FZCO, которую на рынке связывают с «Совкомфлотом».
Все газовозы до последнего времени регулярно ходили в Европу, но, судя по системам отслеживания судов, проблемы с их загрузкой начались еще до объявления последних санкций. Часть танкеров некоторое время простаивает или не может разгрузиться.
«Кристоф де Маржери» — флагманский СПГ-танкер ледового класса Arc7 проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭКа — сейчас идет через восточный сектор Севморпути в Китай. Танкеры «Псков» и «Великий Новгород» вели поставки в основном в Турцию и Грецию со среднетоннажного проекта «Портовая СПГ» «Газпрома». Этот проект ориентирован на европейский рынок, в прошлом году только несколько партий ушли в Китай через Севморпуть. Флот проекта состоит из четырех танкеров — «Великий Новгород», «Псков», «Маршал Василевский» и Cool Rover.
По данным Kpler, «Псков» с 10 июня стоит на ремонте в Китае. Погрузка на «Великий Новгород» последний раз производилась 27 мая с «Портовой СПГ», затем танкер с грузом СПГ 10 июня дошел до Суэца, где простоял около двух недель, после чего, 27 июня, развернулся и пошел в обход Африки в направлении Китая, конечная точка назначения не обозначена. Танкер «Лаперуз» стоит в Баренцевом море близ острова Южный с 5 июля, последняя отгрузка производилась 27 апреля, после чего танкер долгое время стоял возле портов Бельгии и Нидерландов, далее отправился к Мурманску. Танкер «Лаперуз» работал в основном для «Ямал СПГ», реже — для «Портовой СПГ».
В «Совкомфлоте» запрос «Ъ» перенаправили в «Газпром» и НОВАТЭК, где «Ъ» не ответили.
В среднем у «Портовой СПГ» две погрузки в месяц, поэтому Cool Rover и «Маршал Василевский» смогут продолжить поставки в ЕС, остальные будут работать на турецком и китайском рынках, ожидает Виктор Катона из Kpler. «“Портовая СПГ” вернется к истокам и будет поставлять больше в Турцию — путь в Мармара-Эреглиси занимает 11 дней, в Боташ-Дёртйол — 13 дней», — говорит он. Как уточняет господин Катона, путь в Китай в среднем занимает 55 дней.
Независимый эксперт Александр Собко считает, что логистическое ограничение для «Кристофа де Маржери» не столь критично: в летне-осеннюю навигацию танкер Arc7 можно использовать для поставок по Севморпути на восток. В зимний, когда все объемы идут в западном направлении, оставшихся танкеров (флот «Ямал СПГ» состоит из 15 танкеров Arc7) должно хватить для вывоза, говорит он.
По мнению опрошенных «Ъ» юристов, у «Совкомфлота» не должно возникнуть сложностей с перенаправлением этих танкеров на рынки АТР.
Дмитрий Позин из Stonebridge Legal отмечает, что санкции ЕС не являются юридически обязательными для неевропейских стран, поэтому доступ в порты Китая или других азиатских стран для танкеров «Совкомфлота» в принципе не запрещен. Но если оператор порта или компания, оказывающая услуги в порту, — европейская компания, то она должна соблюдать европейский санкционный режим в отношении «Совкомфлота», уточняет он.