СПГ-танкеры «Совкомфлота» вместо Европы могут отправиться в Азию

По данным Kpler, «Псков» с 10 июня стоит на ремонте в Китае. Погрузка на «Великий Новгород» последний раз производилась 27 мая с «Портовой СПГ», затем танкер с грузом СПГ 10 июня дошел до Суэца, где простоял около двух недель, после чего, 27 июня, развернулся и пошел в обход Африки в направлении Китая, конечная точка назначения не обозначена. Танкер «Лаперуз» стоит в Баренцевом море близ острова Южный с 5 июля, последняя отгрузка производилась 27 апреля, после чего танкер долгое время стоял возле портов Бельгии и Нидерландов, далее отправился к Мурманску. Танкер «Лаперуз» работал в основном для «Ямал СПГ», реже — для «Портовой СПГ».