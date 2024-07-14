Правительство запускает эксперимент по государственной ипотеке для госслужащих

Поясним: после 2019 года общая численность государственных и муниципальных служащих в РФ устойчиво сокращалась — с 1 млн человек до 921 тыс. человек в 2022 году, а затем начала незначительно расти за счет чиновников присоединенных регионов. Наибольшее влияние на эту динамику оказала инициированная Минфином и опиравшаяся на цифровизацию госуправления реформа госслужбы (см. «Ъ» от 19 марта 2019 года), которая требовала сократить 10% чиновников, но сохраняла за ведомствами фонды оплаты труда ради повышения зарплат остающимся госслужащим и повышения доли окладов в заработках (премии тогда составляли 60% всех выплат, искажая мотивации госслужащих к работе). В результате численность федеральных гражданских служащих снизилась с 523,7 тыс. в 2019 году до 428,7 тыс. в 2022 году (на 18%) и продолжила снижение введением в госаппарате жесткой тарифной сетки, прекратившей перетоки чиновников из ведомства в ведомство: к концу 2023 года за счет повышения зарплат доля премий в доходах федеральных ГГС была снижена на федеральном уровне до 40%, а на региональном — до 30%, однако дальнейшее расширение всей реформы (сокращение численности плюс повышение доходов и единообразие выплат) после 2022 года оказалось заморожено.