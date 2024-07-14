Порты и дороги вступили в перевалку. Морем грузы идут не лучше, чем по земле

Сильнее всего в массовом выражении сократилась погрузка угля, потерявшая 13 млн тонн, или 12%. Как и в январе—апреле (см. «Ъ» от 17 мая), основные потери пришлись на Азово-Черноморский бассейн, где на фоне ценовых споров угольщиков с ОТЭКО в начале года погрузка угля сократилась на 8,8 млн тонн, или на 49%, в первом полугодии. Погрузка угля в Тамани возобновилась в мае (см. «Ъ» от 28 мая), однако до сих пор порт отгрузил лишь 36% от прошлогодних объемов угля — 5 млн тонн против 14 млн в январе—июне 2023 года, или, согласно статистике АСОП, лишь 1,5 млн тонн с момента возобновления перевалки. Дальневосточный бассейн практически наверстал отставание от прошлогодних объемов, но на фоне низкой рентабельности поставок через порты Северо-Запада в условиях неблагоприятной мировой конъюнктуры заметно — на 9,1%, до 24 млн тонн — просела перевалка угля в портах Балтийского бассейна (основной объем приходится на Усть-Лугу). По тем же причинам снизилась его перевалка и в Арктическом бассейне (основной объем идет через порт Мурманск) — на 13,4%, до 7,7 млн тонн.