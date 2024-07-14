Новая «Семейная ипотека» — другие цены

Крупнейшие банки уже начали прием заявок по новой программе. Руководитель Циан. Аналитики Алексей Попов назвал опубликованные условия в целом ожидаемыми. Он отметил позитивные моменты в программе — сохранение низкой ставки (6%), стандартного первого взноса (20%) для всех участников программы, появление возможности рефинансирования кредитов и комбинирования в одном договоре займов по рыночной и субсидированной ставкам.
По его мнению, основной негативный момент — небольшие лимиты из бюджета для субсидирования льготной ставки по программе. Запланировано 300 млрд рублей при фактической выдачи в размере 1,2 трлн рублей в первом полугодии 2024 года.
Кроме этого, сокращено число потенциальных участников программы — из нее исключены родители двух детей 6-летнего возраста и старше. Даже с учетом этого субсидий по программе может не хватить до конца календарного года, и банки прекратят прием заявок на «Семейную ипотеку». Все эти факторы снизят количество сделок и рост цен замедлится.
«Пока мы сохраняем наш базовый прогноз на 2 полугодие — снижение числа сделок на 25−30% от фоновых значений текущего года, стабилизация цен на текущих уровнях, рост объема предложения за счет меньшего объема продаж», — отметил Алексей Попов.
Спрос меньше — цены ниже
По мнению руководителя Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олега Репченко, спрос на семейную ипотеку, а значит, и на новостройки в целом теперь сократится.
«Если и не до желаемой Минфином доли в 25%, то очень значительно», — отметил он.
Ранее Минфин заявлял о том, что доля льготных программ в общем объеме выдачи ипотеки должна составлять около 25%, а не 90%, как было ранее. При этом семейная ипотека составляла до половины всех льготных выдач. Теперь обновленные условия госпрограммы семейной ипотеки позволят эту «льготную» долю сократить.
«Снизившиеся продажи рано или поздно приведут и к снижению цен, но не сразу», — считает Олег Репченко. Как она пояснил, во время ажиотажа на фоне повышения ключевой ставки в прошлом году и в преддверии окончания ипотеки с господдержкой в конце весны — начале лета этого года застройщики нарастили продажи и сформировали хорошую «подушку безопасности» на будущее.
«Но, возможно, ближе к концу года мы увидим снижение цен. Не резкое и не на все объекты сразу. Пересмотр цен будет дифференцированным в зависимости от конкретного объекта», — прогнозирует он.
И, скорее всего, по мнению Олега Репченко, снижение цен будет закамуфлированное скидками, а также акциями, позволяющими купить больше за те же деньги. Плюс новые объекты будут выходить на рынок по цене ниже, чем строящиеся — в отличие от последних лет, когда даже сданные в эксплуатацию корпуса могли быть дешевле новых на нулевом цикле. «И рост цен по мере строительства дома будет меньше, чем раньше», — подчеркнул эксперт.
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