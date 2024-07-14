Новая «Семейная ипотека» — другие цены

И, скорее всего, по мнению Олега Репченко, снижение цен будет закамуфлированное скидками, а также акциями, позволяющими купить больше за те же деньги. Плюс новые объекты будут выходить на рынок по цене ниже, чем строящиеся — в отличие от последних лет, когда даже сданные в эксплуатацию корпуса могли быть дешевле новых на нулевом цикле. «И рост цен по мере строительства дома будет меньше, чем раньше», — подчеркнул эксперт.