ЮАР намерена развивать свою атомную энергетику

«Правительство ЮАР примет программу закупок в области атомной энергетики для того, чтобы справиться с энергетическим кризисом. Мы говорим о [мощностях по выработке] 2,5 тыс. МВт. Речь сейчас идет о масштабах и темпах, которые мы можем себе позволить», — сказал он перед началом заседания кабинета министров для выработки основ политики правительства национального единства.