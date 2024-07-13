ЮАР намерена развивать свою атомную энергетику

ПРЕТОРИЯ, 13 июля. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика будет развивать свою атомную энергетику для того, чтобы решить проблему нехватки в стране электроэнергии. Об этом заявил министр электроэнергетики и энергии ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа.
«Правительство ЮАР примет программу закупок в области атомной энергетики для того, чтобы справиться с энергетическим кризисом. Мы говорим о [мощностях по выработке] 2,5 тыс. МВт. Речь сейчас идет о масштабах и темпах, которые мы можем себе позволить», — сказал он перед началом заседания кабинета министров для выработки основ политики правительства национального единства.
Ранее Рамокгопа заявил, что согласование бюджета по строительству в ЮАР новой атомной электростанции находится в завершающей стадии и решение может быть принято уже в августе 2024 года. Он не сообщил, в партнерстве с какой зарубежной компанией власти ЮАР намерены возводить будущую АЭС.
В начале десятилетия правительство ЮАР приняло план строительства новых АЭС. Выбор сделан в пользу малых модульных ядерных реакторов. В ЮАР продолжает работать АЭС «Коберг», которая была введена в строй в 1984 году. Станция находится на западе страны вблизи Кейптауна. АЭС имеет два энергоблока общей мощностью 1 880 МВт. В 2025 году истекает лицензионный срок ее использования, однако правительство считает, что АЭС сможет проработать до 2045 года при проведении необходимой модернизации.
В последние годы ЮАР сталкивается с существенной нехваткой электроэнергии, что приводит к длительным веерным отключениям электричества по всей стране.