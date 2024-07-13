Суд принял к производству иск Росимущества к «Норникелю»

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края принял к производству иск Межрегионального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) в Красноярском крае, Хакасии и Туве к «Норникелю» на 3,5 млрд рублей за пользование объектами Норильской железной дороги, следует из данных картотеки арбитражных дел.
Предварительное судебное заседание назначено на 8 августа.
Ранее пресс-служба арбитражного суда Красноярского края сообщила, что Межрегиональное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) в Красноярском крае, Хакасии и Туве требует взыскать с компании «Норникель» 3,5 млрд рублей за пользование объектами Норильской железной дороги.
О компании.
«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.