Минтранс поручил Шереметьево и «Аэрофлоту» ускорить предполетные процедуры

«Шереметьево и “Аэрофлот” в плановом режиме обеспечивают полетную программу. В течение субботы продолжительность прохождения людей через входные группы терминала “B” соответствует общепринятой практике, в утренние часы она не превышала 15 минут», — говорится в Telegram-канале министерства.
В сообщении отмечается, что количество стоек для регистрации на рейсы достаточно, также есть их дополнительный резерв. Там также уточнили, что роста жалоб на работу аэропорта или авиакомпании в Росавиацию и Ространснадзор не наблюдается.
Ранее пресс-служба Шереметьево призвала приезжать в аэропорт заранее для прохождения регистрации и проверок из-за пиковых сезонных нагрузок. Из-за неблагоприятных погодных условий 5 и 6 июля были перенесены или отменены несколько десятков рейсов. Пресс-служба аэропорта сообщала, что сбой в отправке рейсов был связан с нарушением стыковки из-за урагана «Орхан».