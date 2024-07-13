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Минтранс поручил Шереметьево и «Аэрофлоту» ускорить предполетные процедуры

Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин поручил аэропорту Шереметьево и компании «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) в ближайшие сроки разработать дополнительные меры для ускорения прохождения предполетных процедур. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам выездного совещания в аэропорту Шереметьево. Уточняется, что оно было организовано из-за повышенного спроса на авиаперевозки.

Источник: AP 2023

«Шереметьево и “Аэрофлот” в плановом режиме обеспечивают полетную программу. В течение субботы продолжительность прохождения людей через входные группы терминала “B” соответствует общепринятой практике, в утренние часы она не превышала 15 минут», — говорится в Telegram-канале министерства.

В сообщении отмечается, что количество стоек для регистрации на рейсы достаточно, также есть их дополнительный резерв. Там также уточнили, что роста жалоб на работу аэропорта или авиакомпании в Росавиацию и Ространснадзор не наблюдается.

Ранее пресс-служба Шереметьево призвала приезжать в аэропорт заранее для прохождения регистрации и проверок из-за пиковых сезонных нагрузок. Из-за неблагоприятных погодных условий 5 и 6 июля были перенесены или отменены несколько десятков рейсов. Пресс-служба аэропорта сообщала, что сбой в отправке рейсов был связан с нарушением стыковки из-за урагана «Орхан».