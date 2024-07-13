Министр нефти Индии призвал активизировать добычу углеводородов

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июля. /ТАСС/. Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури призвал активизировать добычу нефти и газа на своей территории, чтобы сократить зависимость южноазиатской республики от импорта и обеспечить доступность топлива. Как сообщает телеканал NDTV, министр призвал активно инвестировать в национальную нефтедобычу.
«Разведка и добыча [нефти] предлагает инвестиционные возможности на сумму 100 миллиардов долларов к 2030 году», — сказал Пури.
Он отметил, что в осадочных бассейнах на индийской территории содержится около 651,8 млн тонн сырой нефти и 1138,6 млрд куб. м природного газа. При этом разведано только 10% площади осадочного бассейна Индостана.
«Мне кажется странным, что Индия так сильно зависит от импорта нефти, несмотря на имеющиеся у нас обильные геологические ресурсы. Наши усилия должны быть сосредоточены на обнаружении ресурсов, которые еще предстоит найти», — указал министр.
Индия обеспечивает за счет импорта более 85% наицональных потребностей в сырой нефти, из которой затем производится бензин и дизельное топливо на местных нефтеперерабатывающих заводах.