Министр нефти Индии призвал активизировать добычу углеводородов

«Мне кажется странным, что Индия так сильно зависит от импорта нефти, несмотря на имеющиеся у нас обильные геологические ресурсы. Наши усилия должны быть сосредоточены на обнаружении ресурсов, которые еще предстоит найти», — указал министр.