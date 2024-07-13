Как россиянам разблокировать замороженные активы: 3 ключевых шага

В условиях текущей геополитической обстановки многие российские инвесторы столкнулись с проблемой замороженных активов в бельгийском депозитарии Euroclear и люксембургском Clearstream. По мере введения все большего количества санкций вопросы об их разблокировке становятся все более актуальными. Как найти на них ответы и что учесть при подготовке к этой процедуре, рассказывает Юлия Хандошко, CEO европейского брокера Mind Money (ex. «Церих»).
Необходимые условия для разблокировки активов
Для всех инвесторов с портфелем свыше ₽100 тыс. не предусмотрена программа выкупа активов, согласно 844 указу президента РФ. В связи с этим инвесторам с замороженными активами свыше, чем на сумму ₽100 тыс. рекомендуется получать индивидуальное разрешение на разблокировку.
В этом процессе есть три ключевых элемента, которые помогут добиться положительного решения.
Первый — юридическая помощь. Юристы, специализирующиеся на подобных делах, могут предоставить консультации и руководство процессом, но, хочу сразу оговориться, что заплатить за это вам точно придется, а вот положительный результат никто не гарантирует. И вообще, теоретически, всю необходимую информацию можно найти самостоятельно в интернете и без юриста.
Второй, уже более важный элемент, — европейский гарант. Он выступает гарантом того, что инвестор не подпадает под санкции, в целом является надежным человеком, а ценные бумаги были приобретены им на легальные средства, вследствие чего ему можно разблокировать активы. И, если в первом случае инвестор может самостоятельно изучить вопрос и не прибегать к помощи специалистов, то без участника с европейской гарантией получить одобрение на разблокировку от бельгийского Казначейства не выйдет. Требование о наличии обязательства от европейского гаранта для разблокировки активов прописано в регламенте Казначейства Бельгии.
Третий неотъемлемый элемент — место для принятия активов после разблокировки. Допустим, вам разблокируют активы, но вам же необходимо будет куда-то их перевести. В таком случае это может быть, например, европейский брокер, который принимает бумаги. Когда инвестор получит все необходимые данные, у него должен быть счет у такого брокера, и номер счета в Euroclear, куда и будут впоследствии переведены активы.
Таким образом, несмотря на то, что первую часть информации, хоть и с трудом, но все же можно найти самостоятельно, подача на разблокировку невозможна без гаранта и точки приема активов. Поэтому вопрос о важности европейского брокера при разблокировке активов даже можно считать риторическим, так как без него подать заявление просто не получится.
Коллективные заявки — не решение проблемы
Некоторые эксперты считают, что коллективные заявки — верный шаг на пути к разблокировке. На мой взгляд, они малоэффективны. Я бы даже назвала их бессмысленными и не приносящими результата. Дело в том, что все коллективные заявки были поданы еще до 7 января 2023 года, и за эти полтора года мало что изменилось. Несмотря на то, что единицы получили лицензии от Euroclear, по подавляющему большинству заявок был направлен отрицательный ответ. Во-первых, потому, что регулятор не желает разбираться, где в коллективной заявке, чьи активы, а на слово регулятор не верит. А во-вторых, большинство коллективных заявок были поданы от лица тех организаций, которые под санкции как раз попадают, что является еще одним основанием для отказа.
Более того, европейские институты строго придерживаются принципов права, что делает индивидуальные заявки единственным вариантом решения проблемы. По словам местных ведомств, введенные ими санкции направлены против конкретных российских институтов, а не против граждан России. Если россияне не могут вернуть свои средства, это связано с отказом работать с определенными институтами, а не с желанием нанести вред инвесторам.
Существуют ли успешные кейсы?
Российские инвесторы могут подать в казначейство Бельгии или Минюст Люксембурга заявку для получения лицензии для разблокировки своих активов. Кроме того, если у желающего разблокировать активы гражданина России есть европейский вид на жительство, и он не входит в санкционные списки, то шанс получить разрешение становится очень высок.
И действительно, случаи положительного ответа по разблокировке активов существуют и их много (по оценке санкционных юристов, инвесторы подали несколько тысяч заявок на лицензии, по состоянию на сентябрь 2023 года положительные решения исчислялись десятками — РБК). Недавно по заявке от ноября 2023 года один из наших клиентов — гражданин России с ВНЖ Объединенных Арабских Эмиратов, получил лицензию на разблокировку своих активов в размере около $70 тыс., полученных после погашения еврооблигаций от Минюста Люксембурга. Это один из первых ответов Люксембурга на заявления о разблокировке активов в Clearstream. Дальше эта лицензия передается в Clearstream со стороны Минфина Люксембурга.
На данный момент к разблокировкам на сумму больше ₽100 тыс. активов применимо выражение «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Единственное решение, которое сейчас работает, — это подача индивидуальной заявки.
Резюмируя, я бы выделила следующую «формулу успеха» для разблокировки активов россиян, заблокированных в Euroclear и Clearstream:
- наличие ВНЖ или паспорта другой страны, необязательно ЕС;
- наличие счета в европейском брокере, так как Казначейство Бельгии не хочет, чтобы средства покидали европейский контур;
- наличие европейского гаранта (гарантом может выступать тот, кто имеет право проводить комплаенс, то есть компании, имеющие лицензию на проверку документов. Это могут быть брокеры, аудиторы, консалтинговые и юридические компании).
Отметим, что получить разблокировку можно и без паспорта и ВНЖ другой страны, с одним лишь российским гражданством и практикой выкупа активов после получения лицензии, но это скорее исключение из общих правил.