Как россиянам разблокировать замороженные активы: 3 ключевых шага

Некоторые эксперты считают, что коллективные заявки — верный шаг на пути к разблокировке. На мой взгляд, они малоэффективны. Я бы даже назвала их бессмысленными и не приносящими результата. Дело в том, что все коллективные заявки были поданы еще до 7 января 2023 года, и за эти полтора года мало что изменилось. Несмотря на то, что единицы получили лицензии от Euroclear, по подавляющему большинству заявок был направлен отрицательный ответ. Во-первых, потому, что регулятор не желает разбираться, где в коллективной заявке, чьи активы, а на слово регулятор не верит. А во-вторых, большинство коллективных заявок были поданы от лица тех организаций, которые под санкции как раз попадают, что является еще одним основанием для отказа.