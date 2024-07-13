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Кабмин снизил до 40% порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство РФ смягчило требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог с 60% до 40%. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Источник: Reuters

«Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40%», — говорится в сообщении. В правительстве подчеркнули, что «решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности».

В предыдущий раз порог снижался 20 июня — с изначальных 80% до 60%.

Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента РФ Владимира Путина в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров в сферах ТЭК, металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Мера действует до 30 апреля 2025 года.