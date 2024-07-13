Кабмин снизил до 40% порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами

«Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40%», — говорится в сообщении. В правительстве подчеркнули, что «решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности».
В предыдущий раз порог снижался 20 июня — с изначальных 80% до 60%.
Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента РФ Владимира Путина в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров в сферах ТЭК, металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Мера действует до 30 апреля 2025 года.