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Кабмин РФ утвердил эксперимент по обеспечению чиновников жильем с помощью ипотеки

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство РФ распорядилось провести эксперимент по обеспечению государственных гражданских служащих жильем с помощью ипотеки. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, правительство РФ постановило «провести в период с 15 июля 2024 года по 1 февраля 2027 года эксперимент по внедрению на федеральной государственной гражданской службе ипотечной системы обеспечения федеральных государственных гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета».

Министерство финансов РФ должно будет предоставить общий план-график его проведения до 1 февраля 2026 года, промежуточный отчет — до 1 марта 2027 года и итоговый — до 1 марта 2027-го. Реализация эксперимента будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований в рамках федерального бюджета.

В эксперимент будут включены не более 90 гражданских служащих в возрасте до 35 лет и находящихся на должности не менее 1 года. Одним из вариантов получения места в эксперименте является участие в специальной военной операции.

Постановление вступит в силу 15 июля.