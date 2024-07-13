Кабмин РФ утвердил эксперимент по обеспечению чиновников жильем с помощью ипотеки

Согласно документу, правительство РФ постановило «провести в период с 15 июля 2024 года по 1 февраля 2027 года эксперимент по внедрению на федеральной государственной гражданской службе ипотечной системы обеспечения федеральных государственных гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета».
Министерство финансов РФ должно будет предоставить общий план-график его проведения до 1 февраля 2026 года, промежуточный отчет — до 1 марта 2027 года и итоговый — до 1 марта 2027-го. Реализация эксперимента будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований в рамках федерального бюджета.
В эксперимент будут включены не более 90 гражданских служащих в возрасте до 35 лет и находящихся на должности не менее 1 года. Одним из вариантов получения места в эксперименте является участие в специальной военной операции.
Постановление вступит в силу 15 июля.