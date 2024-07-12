В Якутии предварительный прогноз по заготовке сена составляет 85% от плана

По предварительной информации районных управлений сельского хозяйства, сложная обстановка по заготовке кормов прогнозируется в заречных районах республики. Так, из-за установившейся жаркой без осадков погоды и нашествию саранчовых вредителей на естественных сенокосах прогнозируют низкий травостой.
«Предварительный прогноз заготовки сена по состоянию на 11 июля 2024 года составляет 372 787 тонн, или 85% от плана. На сенокос вышли 389 тракторов, всего 192 звена, 808 человек. Фактически скошено 1 115 га, заготовлено 397 тонн сена», — сообщил Гаврильев.
В целом в этом году планируется обеспечить заготовку не менее 435,3 тыс. тонн сена — 94% к уровню 2023 года, когда было заготовлено 459,3 тыс. тонн, 14,3 тыс. тонн сенажа (111% к факту 2023 года — 12,8 тыс. тонн), 28,9 тыс. тонн силоса (121% к факту 2023 года — 23,8 тыс. тонн).
В регионе работает оперативный штаб министерства по координации сезонных сельскохозяйственных работ. Муниципальным районам рекомендовано проведение полной инвентаризации сенокосных угодий для составления точных прогнозных данных заготовки кормов. Оперативную информацию по заготовке кормов предоставили 8 районов и городской округ Якутска. Всего в республике насчитываются 34 района и 2 городских округа.
Традиционно в Якутии с учетом климатических особенностей основной этап сенокоса наступает во второй половине июля. Сенокос проходит в республике в условиях короткого лета, за этот период нужно успеть заготовить сено в достаточном объеме для содержания скота в течение долгой зимы.
Планы на 2024 год
Поставлена задача по доведению посевных площадей сельхозкультур до 48,9 тыс. га, или 100% к уровню 2023 года, в том числе по зерновым культурам — 11 тыс. га (97% к 2023 году — 11,4 тыс. га), кормовым культурам — 30,5 тыс. га (100% к 2023 году), картофеля — 6 тыс. га (100% к 2023 году), овощей открытого грунта — 1,2 тыс. га (100% к 2023 году). Площадь пашен в обработке планируется довести до 56,4 тыс. га или 103% к уровню 2023 года (54,5 тыс. га).
«По оперативной информации, по состоянию на 11 июля в целом по республике засеяно 100% от запланированного объема посевных площадей сельскохозяйственных культур», — сообщил Гаврильев. Завершен посев зерновых культур, кормовых культур, картофеля и овощей открытого грунта. При этом с учетом особенностей Якутии до первой декады июля будет продолжен посев многолетних трав.