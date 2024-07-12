В Якутии предварительный прогноз по заготовке сена составляет 85% от плана

Поставлена задача по доведению посевных площадей сельхозкультур до 48,9 тыс. га, или 100% к уровню 2023 года, в том числе по зерновым культурам — 11 тыс. га (97% к 2023 году — 11,4 тыс. га), кормовым культурам — 30,5 тыс. га (100% к 2023 году), картофеля — 6 тыс. га (100% к 2023 году), овощей открытого грунта — 1,2 тыс. га (100% к 2023 году). Площадь пашен в обработке планируется довести до 56,4 тыс. га или 103% к уровню 2023 года (54,5 тыс. га).