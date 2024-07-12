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У российского рынка сохраняется потенциал восходящей коррекции

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть продолжают повышение второй половины недели, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В РФ с дивидендным гэпом откроются акции Башнефти, отмечает Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Елена Кожухова
аналитик
Источник: Reuters

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,55% и 0,4% соответственно, сумев отвоевать все внутридневные потери после дивидендной отсечки по Сбербанку и отступив от минимумов с 2023 года. Рублевый индикатор завершил сессию немногим ниже 3000 пунктов и в целом обладает потенциалом развития роста в район как минимум 3110 пунктов. Долларовый РТС устоял выше 1000 пунктов с возможной целью восходящей коррекции на ближайшие дни 1125 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос менее чем на 0,5%, достигнув 11,95 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,98 ₽ и 95,68 ₽ соответственно, отразив небольшое снижение рубля по сравнению с уровнями предыдущего дня. В целом ситуация на валютном рынке остается стабильной.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить коррекционный рост ввиду постепенного учета в ценах текущих негативных фундаментальных факторов, которые, однако, все еще остаются препятствием для среднесрочных покупок. С дивидендными гэпами порядка 8,3% и 13,6% откроются обыкновенные и привилегированные акции Башнефти, а бумаги Магнита в пятницу последний день будут торговаться с дивидендами за 2023 год в размере 412,13 ₽ на бумагу с доходностью 6,7%. На Мосбирже также начнутся торги акциями нового эмитента — фармацевтической компании Промомед. Ближайшие краткосрочные сопротивления для индексов Мосбиржи и РТС находятся на уровнях 3025 пунктов и 1085 пунктов соответственно.

События дня:

  • индекс цен производителей США в июне (15.30 мск)
  • торговый баланс России в мае (16.00 мск)
  • предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за июль (17.00 мск)
  • квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup, Bank of NY Mellon
  • на Мосбирже начнутся торги акциями Промомед
  • акции Магнита последний день торгуются с дивидендами за 2023 г

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».