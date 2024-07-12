У российского рынка сохраняется потенциал восходящей коррекции

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить коррекционный рост ввиду постепенного учета в ценах текущих негативных фундаментальных факторов, которые, однако, все еще остаются препятствием для среднесрочных покупок. С дивидендными гэпами порядка 8,3% и 13,6% откроются обыкновенные и привилегированные акции Башнефти, а бумаги Магнита в пятницу последний день будут торговаться с дивидендами за 2023 год в размере 412,13 ₽ на бумагу с доходностью 6,7%. На Мосбирже также начнутся торги акциями нового эмитента — фармацевтической компании Промомед. Ближайшие краткосрочные сопротивления для индексов Мосбиржи и РТС находятся на уровнях 3025 пунктов и 1085 пунктов соответственно.